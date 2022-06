Abre un hueco en una pared de ladrillo – Paso a Paso

Lo más práctico a la hora de cortar la pared de ladrillo elegida es que emplees las herramientas apropiadas. Una sierra de disco facilitará tu labor aunque, ya lo dice el refrán: “el tiempo no se ve pero la labor sí”. Dicho esto, no tengas prisa. Puedes elegir una sierra de disco de media pulgada y empezar con un corte inicial no demasiado profundo. Simplemente marca todo el perímetro de la abertura prevista sobre la línea que dibujaste anteriormente y asegúrate de que no encuentras ninguna sorpresa.

No olvides equiparte con los elementos de seguridad apropiados tales como unas gafas protectoras o una máscara que te proteja del polvo. El empleo de guantes también es recomendable en estos casos y, por si fuera necesario, no está de más contar con un botiquín de primeros auxilios cerca (si no somos expertos del arte del DIY, más vale prevenir que curar).