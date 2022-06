6 ideas para una cama DIY

La cama, ¡menudo invento! Quién sabe cuántas veces, agotados después de un largo e intenso día de trabajo, hemos llegado a esta conclusión. Pocos momentos son tan placenteros como cuando llega la hora de irse a dormir y somos recibidos por tan deseada pieza de nuestro mobiliario. Pero la cama, una vez inventada, puede volver a reinventarse, incluso ser tú el autor material de los hechos. Con tus propias manos. Un trabajo que puedes enfocar como un hobby divertido y entretenido, o que puede responder a una necesidad determinada cuya solución no la encuentras en las tiendas de muebles habituales. En homify, hoy te ofrecemos una propuesta do it yourself más, muy fácil de seguir para obtener como resultado una habitación renovada y única que atienda a tus gustos personales. O incluso que por fin, sea el dormitorio de tus sueños.