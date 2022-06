5 consejos para que el baño parezca más grande

La mayoría de nosotros no cuenta en casa con todos los metros cuadrados que necesita o quiere. Un salón más grande, una gran terraza, una cocina donde poder comer, un dormitorio con vestidor o un cuarto de baño con bañera con hidromasaje son los primeros puestos de nuestra lista de deseos. Por pedir, que no falte. Sin embargo, ¿a cuántos de nosotros no le hacen falta un par de metros cuadrados en el baño? Pero no para una bañera sin límites, simplemente para una sencilla ducha y un lavabo normal. Sí, estos espacios son siempre los más perjudicados cuando de se trata de espacio. Quizá porque nuestras estancias en ellos sean cortas sean cortas o porque preferimos ganar en espacio en cualquier otro sitio, pero desde luego si existe un pequeño en la casa siempre es el baño. Sin embargo, en relación a su tamaño, a veces diminuto, podríamos decir que son los lugares de casa más amueblados, y casi de manera obligatoria. El váter, el lavabo y la ducha son los imprescindibles y luego, según el tamaño, podremos permitirnos el lujo, o no, de tener bañera o bidet.

Es por esto, que diseñar un baño es una cuestión solo apta para personas con gran ingenio, imaginación y capacidad espacial. Y si encima son apasionados del Tetris, ¡mejor que mejor!

Ahora, os queremos dar cinco consejos con los que no ganaremos espacio, pero sí la sensación de tenerlo.