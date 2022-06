Soñando en una cama con dosel

Echemos la vista atrás por un momento, y volvamos a la feliz e inocente época de la niñez. Aquella en la que soñábamos con ser las protagonistas de los cuentos de hadas y tener, cual Blancanieves o Cinderella, una habitación a la altura de tal título. En un espacio rebosante de magia y encanto allí por donde se mire, no podía faltar ese accesorio que recordamos con cierta ilusión: aquel toldo que colgaba del techo y que convertía la cama en nuestro particular espacio de ensueño. Hemos crecido y, como nosotras, los tiempos también han cambiado: el dosel, que es como se conoce a aquel toldo flotante, ya no entiende de género y mucho menos se ha reservado exclusivamente para el santuario de las princesas de cuento.

Uno de los accesorios con más encanto ha vuelto a irrumpir en la decoración de dormitorios para hacer de ellos un lugar acogedor y lleno de esa magia que un día le asociamos. La evolución en su estructura y estilo: con techo o sin él, de cortinas fijas o móviles, rectangulares o cónicas, lo convierten en una apuesta segura para todos los públicos. Desde homify hemos hecho un recorrido por los diseños más cautivadores. ¿Nos acompañas?