10 armarios para aprovechar los rincones del dormitorio

Los armarios son los muebles de almacenamiento por excelencia ya que gracias a su tamaño se han convertido en el gran todo en uno : percheros, estanterías, alacena y hasta zapateros. ¡Todo cabe dentro! Precisamente esta cualidad los convierte en un must! dentro de cualquier dormitorio donde la decoración está pensada para aprovechar al máximo el espacio, sobre todo cuando hablamos de una habitación pequeña. Los de una sola pieza y rectilíneos tenían un lugar reservado en las paredes, pero su estructura no era garantía de que fueran a encajar a nuestro gusto, y peor aún, que entonasen con la estética que le habíamos dado a nuestra habitación. Hoy en día, sin embargo, el diseño de interiores ha dado la bienvenida a otra clase de líneas y formas para proponernos soluciones prácticas que se ajustan, y por supuesto que aprovechan, el espacio de nuestro dormitorio.

Y dentro de estas soluciones se encuentran los armarios esquineros. Empotrados o no, su principal finalidad es darle uso a esos espacios que dábamos por perdidos cuando se trataba de decorar una habitación: las esquinas. Y es que no es poco lo que se consigue almacenar en este ángulo de 90º que separa un mueble y otro en los aparadores convencionales. He aquí 10 buenos ejemplos de lo útil que resulta esta nueva forma de organizar los armarios.