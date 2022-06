Cómo atrapar un ratón: Los 10 mandamientos

Os hemos hablando hasta ahora solo de trampas y de medidas preventivas, como la presencia de un gato. No obstante, hay quien opta por usar veneno para ratas para eliminar a estos roedores de casa. No se puede negar que es efectivo. Pero tiene contraindicaciones. Por ejemplo, si tenemos niños pequeños en casa queda completamente prohibido su uso, porque lo pueden llegar a ingerir ellos. Lo mismo ocurre si tenemos mascotas, y no solo hablamos de perros. No hay que olvidar que hay gente que convive con pequeños mamíferos como cobayas, hámster y otros pequeños roedores.

Y por último, otra razón para no usar venenos es el tipo de muerte que le proporcionan al animal. Una muerte cruel a partir de una deshidratación severa o la coagulación del flujo sanguíneo.