¿Aburrido del mal olor? Así es cómo te deshaces del olor del cubo de basura

Entras a casa y te sorprende, más bien te da un fuerte puñetazo en la nariz, un olor extraño, asqueroso. No lo identificas, pero tu instinto ya te dice hacia dónde dirigirte. Hacia la cocina, hacia el lugar donde guardas el cubo de la basura. ¿A quién no le ha pasado? A todos. Porque ha hecho mucho calor, porque se nos ha olvidado llevar la bolsa al contenedor o hemos querido llenarla un poco más, porque hemos echado algo que no esperábamos que oliera tanto y tan mal.

En fin, uno de esos problemas domésticos que realmente tienen fácil solución. Y como siempre hacemos en este tipo de artículos en homify, no solo hay una manera de resolver esta cuestión. Son varias las formas. Aquí van: