Los 6 consejos de la abuela para limpiar el horno

Hoy, los consejos no proceden de los expertos de homify. No son los arquitectos, diseñadores o paisajistas quienes van a mostrar su experiencia y profesionalidad. Hoy le cedemos el espacio a otra figura cuya experiencia y sabiduría se forjó en la universidad de la vida y heredando sus conocimientos desde la más pura tradición familiar. Nos referimos a la abuela, esa mujer sabia que maneja su casa como la más eficaz empresa y que no dejaba nada al azar, ni descuidaba ningún frente domestico. Sus consejos y experiencia son los más útiles a la hora de realizar labores hogareñas. Y hoy, en concreto, toca seguirlos para dejar un horno reluciente y resplandeciente. ¡Va por ellas!