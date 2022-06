Tatuajes de pared: más allá del cuerpo

Ha llegado el momento de desvincular las dos siguientes palabras: tatuaje y cuerpo . Hasta ahora, era imposible concebir un tatuaje que no difiriese de una imagen grabada en el cuerpo. Y, además, todos hemos escuchado alguna vez que el principal problema de los tatuajes es que son para siempre y que no se pueden borrar. Pues eso se acabó. Los tatuajes han superado las fronteras del cuerpo y ahora sirven para adornar las paredes. Y lo mejor es que no son para siempre: podemos quitarlos con un mero secador de pelo que les dé calor para retirarlos de la pared.



Los tatuajes de pared se pueden pegar a cualquier tipo de material y se pueden quitar en cualquier momento, por lo que las posibilidades son inabarcables. Ocurre lo mismo con los dibujos, formas, colores y motivos con los que queramos adornar las paredes.



Su mejor ventaja es que no se necesita utilizar ni clavo ni martillo, de manera que no dañamos la pared. Lo malo será entonces decidirnos por un determinado tatuaje. Demos pues rienda suelta a nuestra creatividad.