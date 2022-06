7 Ingredientes para conseguir un verdadero dormitorio vintage

No sólo los muebles pueden ser reciclados e incorporados a nuestro dormitorio, también podemos recuperar accesorios y complementos de decoración antiguos a la hora de decorar nuestro nuevo dormitorio de estilo vintage. Es más, esta opción es realmente sencilla y mucho menos arriesgada, ya que hemos de recordar la importancia de encontrar un equilibrio a la hora de combinar lo antiguo con lo nuevo para no abusar tampoco de objetos antiguos. Este tipo de apuestas decorativas deben verse debidamente actualizadas para que no acaben pareciendo una estancia de 'Cuéntame', por lo que debe elegirse cada elemento con una intención clara, pensando siempre en la impresión general del dormitorio. En este sentido, los objetos viejos recuperados como elementos auxiliares tendrán menos presencia en el dormitorio que las grandes piezas de mobiliario, pero serán capaces de llenarlo de matices y darle una personalidad propia, logrando una composición única.