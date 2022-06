Cómo actualizar una pequeña cocina para aprovecharla al máximo

¿Estás harto de comparar tu pequeña cocina con esas tan espectaculares que salen en las revistas, en los blogs o en los programas de televisión? ¿Te falta espacio y no logras disfrutar de cocinar en casa? El hecho de sentirse agobiado en una cocina pequeña es una sensación bastante habitual hoy en día, puesto que gran parte de la población vive en pisos donde las estancias cada vez son más reducidas. La cocina no es una excepción y, de hecho, es bastante frecuente que tenga menos metros cuadrados de lo que nos gustaría. Pero tener una cocina pequeña no implica que no funcione correctamente o que no pueda tener un diseño atractivo; es más, una cocina que cuente con mucho espacio no nos garantiza el acierto en su distribución. En todos los casos, independientemente del tamaño de la estancia, es importante planear bien el diseño de la cocina y conviene recurrir al asesoramiento profesional para sacar el máximo partido de ella. Planificar bien la cocina implica tener en cuenta también la iluminación natural que recibe la estancia y a plantear la iluminación artificial de manera que acompañe a la configuración adoptada. Con un buen diseño del espacio podemos lograr una magnífica cocina, por pequeño que este sea, tanto desde el punto de vista de su funcionamiento como de su estética.

Cuando nos enfrentamos ante un reto como es el de diseñar una cocina pequeña debemos agudizar, entonces, el ingenio y utilizar todas las herramientas disponibles para aprovechar cada uno de los preciados metros cuadrados disponibles. Te mostramos algunos recursos que puedes utilizar para ello.