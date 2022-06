Una casa moderna de cemento y piedra ¡sensacional!

No debemos perder la noción de que estamos a pocos metros de la playa. Es por eso que este estudio de arquitectura no quería pasar por alto este detalle y preparó un pequeño jardín enfrente de la casa, donde podemos ver un suelo de arena y plantas típicas de climas desérticos, como los cactus. Un jardín de césped también es precioso, pero ten en cuenta que no encajaría tan bien en este proyecto. ¡Una decisión de lo más acertada! ¿No te parece?