6 ideas para el jardín que nunca se te ocurrieron

Que no te gusten demasiado las tareas de jardinería, no significa que tengas que renunciar a la posibilidad de tener un jardín. Puedes buscar especies que no requieran mucho mantenimiento y que éste se haga de forma natural, y también aprovechar las especies locales que siempre tienen una aclimatación más fácil, menos complicada, con menos trabajo y que mejoran tu jardín.