Microondas: 6 cosas que DESCONOCIAS

El microondas se ha convertido en uno de los electrodomésticos más solicitados en el equipamiento de cualquier cocina. ¿Quién no ha calentado en un tiempo récord un plato de comida o un vaso de leche? ¿Quién no ha aprovechado la potencia de descongelación para servirse una lasaña, musaka o canelones ultracongelados? Hay quién ha aprovechado la rapidez del microondas para elaborar todo un recetario y cocinar exclusivamente mediante este electrodoméstico. Sin embargo, el horno de microondas no tiene una reputación favorable. Existen muchos estudios y opiniones científicas que avalan tanto una postura a favor de su uso como en contra. Los críticos le achacan que la radiación emitida altera la composición de los alimentos, perdiendo su valor nutritivo, pudiendo incluso producir enfermedades. Los defensores, que son instrumentos seguros en los que la radiación está controlada. La decisión de su uso o no, siempre estará en tu mano. En homify te proporcionamos la siguiente información para ayudarte a tomar tus propias decisiones.