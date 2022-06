Ideas de almacenamiento inteligentes para una casa pequeña

La mayoría de las veces tratamos de ocultar todo aquello que vamos acumulando con el paso del tiempo pero ¿qué tal si en lugar de esconderlo apostamos por mostrarlo todo como una bonita colección de recuerdos? El valor de nuestras pertenencias dependerá de la importancia que le demos de modo que, si has ido adquiriendo multitud de objetos de los que no te quieres deshacer pero no sabes dónde ubicarlos ¿por qué no exhibirlos?

El mejor ejemplo de a qué nos referimos con la segunda de nuestras ideas inteligentes de almacenamiento puedes verlo con esta librería. Los libros suelen ser uno de los principales protagonistas de nuestros problemas de espacio. Colocarlos de manera que en lugar de ser un hándicap para el diseño del hogar, sean un elemento decorativo perfecto, te permitirá disfrutar de ellos al tiempo que presumir de aquello que tanto esfuerzo te ha costado reunir. Lo mismo ocurre con los cd´s, las películas o los videojuegos; libérate de complejos y dale a tus colecciones el espacio que merecen.