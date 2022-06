¡Un diseño de hogar para cada estilo de música!

Cazadoras de cuero, botas de piel, tachuelas, pantalones de pitillo y hasta tienes moto… Sí, decididamente tu estilo es el rock. Pero más allá de Elvis, Los Ramones o Los Suaves, tu pasión por la música se ha convertido en un estilo de vida y ¿qué mejor manera de plasmarlo en tu hogar que con un diseño emocional fiel a esta estética rockera? Más de medio siglo después de sus primeros compases, no puedes resistirte a esas guitarras desgarradas y esa fuerza sobre el escenario.

Para ti que has vivido la evolución de este género musical desde los primeros golpes de cadera, un salón como este, en el que no faltan la piel y el cuero en sofás y alfombras puede servirte de inspiración. Aunque el negro es uno de los colores favoritos de la estética rockera, el rojo no se queda atrás y es que, junto a la elegancia del primero, la fuerza del segundo denota uno de los rasgos definitorios del estilo.