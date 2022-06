Aprovecha el hueco bajo la escalera – 6 ideas geniales

Si siempre has creído que en tu casa no tenías espacio suficiente para una bodega, ¡te equivocabas! No hace falta tener una habitación dedicada en exclusiva a este cometido. Fíjate como queda en el hueco de la escalera… ¡una auténtica maravilla!

Es una alternativa perfecta para todos aquellos amantes de un buen vino, que dan una gran importancia a una buena bodega en la que tener mimados cada uno de sus caldos. Por supuesto, los vinos también necesitan una serie de cuidados, como las condiciones adecuadas de humedad, ventilación e iluminación. Ahora sólo te queda ponerte manos a la obra…