Claves para crear una oficina en casa

La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a despertarnos cada mañana y llegar a nuestro lugar de trabajo, minuto arriba, minuto abajo, a la hora de siempre. Ahí nos espera nuestra oficina: un escritorio, un ordenador, los papeles que se acumulan, las notas pegadas en la pantalla recordándonos las tareas más importantes del día, las tazas de café que se van acumulando…

Sin embargo, hay mucha gente que tiene otro tipo de trabajo, más libre, donde no hace falta despertarse siempre a la misma hora y donde, para llegar a tu puesto de trabajo, no es necesario coger el coche, la bicicleta o el autobús, tan solo caminar unos cuantos metros, los que nos separan de la cama hasta el estudio. Hablamos de todos aquellos que por uno u otro motivo tienen que trabajar desde casa. Cada vez son más, y aunque trabajar desde casa tienen una larga lista de ventajas, también tiene algunos aspectos que pueden darnos dolor de cabeza. Del que nosotros vamos a hablar hoy es del diseño de un espacio en el hogar para la oficina en casa. El primer problema que encontramos es el de la ubicación, puesto que no todos contamos con la suerte de poder habilitar una sola habitación para esta función y normalmente tenemos que adaptar una ya existente. Además hay que saber qué tipo de escritorio nos conviene y cómo debe ser el mobiliario de almacenaje. Trabajar en casa está lleno de tentaciones que debemos evitar en la medida de lo posible, por eso, aunque es importante crear un rincón acogedor, también debemos hacerlo lo más profesional y serio posible. Veamos algunas ideas para crear nuestro estudio en casa.