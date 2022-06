Paredes de colores: ¡rompamos con el blanco!

Para aquellos que opten por la serenidad, el gris es un buen compromiso. Si prefiere no dejarse alterar por colores fuertes., el gris oscuro es su color. Se trata de una tonalidad discreta que se mimetiza plenamente en su propio ambiente: no llama la atención, pero lo hace tan inteligentemente que no pasa desapercibido.



Además, no olvidemos que es el color de la ceniza. Así que, ¿qué mejor que reencontrarlo con su propio origen colocándolo al lado de la chimenea?