Palets: una nueva manera de construir muebles

Delante de un sofá siempre hay una mesa. De baja altura y dimensiones reducidas, aunque a priori alguien pueda pensar que no es una pieza imprescindible, si no las tuviéramos, ¿dónde dejaríamos el vaso de cerveza o el plato de papas durante el aperitivo, apoyaríamos los pies durante la siesta o dejaríamos los libros y revistas? No nos equivoquemos: las mesitas auxiliares son siempre útiles. La que os presentamos en este diseño está construida a partir de un palet del madera, al que se le han añadido cuatro ruedas, también de origen industrial. Los tablones han sido lijados y preparados para su nuevo uso doméstico, en el que las astillas sobran.