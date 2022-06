Accesorios de jardín y terraza

No importa lo grande o pequeña que sea nuestra terraza, nunca pueden faltar plantas. Las plantas nos hacen sentir mejor y son positivas en todos los sentidos. El hecho de tratarse de un ser vivo, del que hay que preocuparse, conlleva una responsabilidad, pero también proporciona mucha satisfacción y mejora nuestra autoestima cuando la vemos crecer y florecer. Elegir las plantas para nuestro jardín dependerá mucho de nuestros gustos, pero también de las condiciones climáticas, la cantidad de sol directo que recibimos, etc. Hay que procurar escoger siempre plantas adecuadas, si no queremos llevarnos una decepción cuando estas no sobrevivan el tiempo suficiente. Independientemente de las plantas, los maceteros y las jardineras pueden ser un elemento decorativo importante. En esta terraza se ha elegido un llamativo naranja, mezclado con gris, para colocar las plantas y el resultado salta a la vista: contraste y mucha luz.