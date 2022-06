Ideas de almacenamiento para cocinas

Si hay algo que nos lleve de cabeza en cualquier estancia de la casa es el orden y uno de sus grandes propiciadores, la falta de almacenamiento. Cajones, armarios, estanterías: a nadie le falta varios de estos por casa y, sin embargo, podemos repetir cien veces la misma frase: ¿dónde meto esto? ¡Si no tengo espacio! . Y aunque sabemos que el desorden es una enfermedad que puede afectar hasta al más recóndito rincón del pasillo, existe una estancia en la que el orden ha de ser sagrado, o al menos casi-sagrado : las cocinas. No existe peor pesadilla en casa que entrar en la cocina y observar con terror: medio vajilla de platos sucios en la pila, la barra de pan sobre el banco, el bote de nocilla fuera de la despensa y miles de botellas medio vacías que no sabes dónde meter. Sabemos que el espacio en casa vale su precio en oro y que no siempre disponemos de todo el que queremos; ni siquiera de todo el que necesitamos. Por tanto, el almacenamiento se plantea como una cuestión complicada, ¿prefiero tener una mesa en la cocina o una estantería? En homify apostamos por el orden. Por eso tenemos clara esa respuesta: ¡apostamos por al almacenamiento! Y si es original y de diseño, ¡mejor que mejor! Ahora, échale un vistazo a las cuatro propuestas que hemos reunido en este libro de ideas: ahora no tenemos excusa, la cuestión del orden está únicamente en nuestras manos.