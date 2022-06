En busca de la luz

Una de las cuestiones clave para la construcción y el diseño de una casa es: ¿cuánta luz natural recibe el edificio? Con el espacio y la distribución se puede jugar, pero si la orientación de la casa no es buena no hay nada que pueda hacerse para cambiarla. Por eso no es de extrañar que cuando vemos anuncios de casas, bien sea para comprar o simplemente para alquilar, siempre se habla de piso muy luminoso . Como si fuéramos plantas haciendo la fotosintésis, los seres humanos también tenemos esa necesidad de sol. No importa que en España tengamos horas de sol de sobra, ni siquiera que los meses cálidos bajemos todas las persianas hasta dejar totalmente a oscuras la casa, porque lo cierto es que necesitamos saber que el sol está ahí y que puede entrar en casa siempre que lo deseemos. Hablamos de cómo dejar que la luz entre en nuestros hogares: