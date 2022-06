6 lugares insospechados para colocar la televisión

La posición de la televisión no es una cuestión baladí. El binomio sofá y televisor ha de ser estudiado con detenimiento, ya que en el primero se pasan muchas horas sentado, unas horas en las que generalmente estamos mirando la tele. Es decir, hay que colocarlo bien, teniendo en cuenta factores como el número de integrantes de la familia, la no existencia de reflejos por la entrada de luz natural, la visibilidad o no de cables, debido a la ubicación de las conexiones a la luz, la antena u otros dispositivos, y desde luego hay que tener en cuenta las distancias relacionándolas con el tamaño del televisor, no solo para que la visión sea la idónea, sino para que no sea perjudicial para la vista.

En definitiva, aquí van varias ideas para que te inspiren si estás pensando en renovar tu salón en el que has de integrar ese enorme televisor que te acabas de comprar.