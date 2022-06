7 ideas para aprovechar tus habitaciones triangulares ¡al máximo!

Sí, las casas con habitaciones rectangulares amplias, perfectos espacios cuadrados y techos con paredes de noventa grados exactos, existen pero no todos los hogares tiene por qué ser así. Para los afortunados que dispongan de uno de ellos tenemos un mensaje: nuestras casas con particularidades y formas irregulares no tienen nada que envidiarles, de hecho, decorar un espacio triangular puede pasar de ser una tortura a una apasionante aventura.

En su búsqueda de la optimización máxima del espacio, los arquitectos diseñan casas con todo tipo de espacios triangulares, angostos e intrincados pero esto no tiene por qué ser un problema. Estos espacios son una parte fundamental de nuestro hogar, una seña de identidad propia y su decoración puede convertirse en un maravilloso reto. Por eso, porque forman parte del alma de nuestra casa no debemos olvidar cuidar hasta el más mínimo detalle y convertir esas esquinas, esos rincones y espacios 'desfavorecidos' en los que, a priori, no hay mucho que hacer, en auténticos destellos de personalidad y carácter que brillan con luz propia. En este libro de ideas te presentamos 7 consejos muy útiles para aprovechar cada centímetro de tus habitaciones triangulares. Estas ideas te ayudarán a transformar esos espacios cada vez más estrechos en lugares especiales, en espacios llenos de personalidad, en templos dedicados a la decoración y el buen gusto. ¡Prepárate para dejarte seducir y vive la inspiración con nosotros!