Relájate al 100% con estas duchas

Y del cabezal móvil que es uno de los más comunes, a otro que es de lo más deseados. Se trata de disponer de una zona de hidromasaje, ya no en una bañera, sino en la ducha.En este sentido, en las tiendas especializadas se pueden encontrar elementos completos en los que aparecen diferentes tipos de chorros y que de alguna forma son modelos standard.

Sin embargo, si buscamos algo más de exclusividad se puede recurrir a ideas como la que os mostramos en esta imagen, done se dispone de una especie de mini spa, único y particular. Está claro que esta es una opción para los más sibaritas, y aunque no tengan un gran cuarto de baño en el que quepa una bañera de hidromasaje, no quieren renunciar a los placeres de la hidroterapia, y quieren disfrutarlos con todo el glamur que merece. Por esa razón estos equipamientos suelen rodearse de otros elementos propios de los baños más lujosos.