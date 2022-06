6 escritorios para pequeños rincones

La funcionalidad no tiene por que prescindir del estilo y la clase. Este llamativo escritorio no pretende ser discreto, como ocurría con los dos modelos vistos anteriormente. Al contrario, quiere llamar la atención con su combinación de negro y blanco y ese aire retro de los años veinte. Pero, ¿qué hay de malo en ello? Si un escritorio es bonito, ¿por qué no lucirlo con el resto de piezas de nuestra casa? Si no nos queda más remedio que instalar un escritorio en el salón, nunca es mala idea buscar una pieza que se adapte al estilo de la habitación. Y es que nadie ha dicho nunca que volver a estudiar no pueda ser elegante.