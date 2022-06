​6 ideas sensacionales para escaleras BRILLANTES

En realidad, lo que os vamos a plantear en la siguientes líneas no solo es una cuestión estética, de luz y de brillo para vuestras escaleras de casa. Al mismo tiempo pretendemos daros unas pautas de seguridad.

No hay que olvidar que la presencia de unas escaleras en el interior de la vivienda siempre suponen un riesgo. También es cierto que en el interior de nuestro domicilio las podemos hacer como más nos apetezca o creamos conveniente, mientras que si se tratara de unas escaleras situadas en un espacio público, entonces deberían cumplir con una serie de normativas de seguridad respecto no solo a los aspectos de iluminación, sino también a sus dimensiones, los materiales, porcentajes de inclinación, barandillas, tipos de peldaños, etc.

Y lo cierto, es que aunque los diseñadores de este tipo de elementos dentro de una casa particular no tienen tantas restricciones a la hora de acometer sus proyectos, también es verdad que cuidan la seguridad de su obra, y para ello se preocupan especialmente de la iluminación que reciben estas zonas de paso.