​Cómo diseñar un dormitorio PERFECTO en el desván

Al principio decíamos que tradicionalmente las buhardillas las ocupa el servicio, ya que allí siempre hacía más frío en invierno y más calor en verano. Hoy en día esto no tiene que ser así. En primer lugar por los materiales aislantes que se pueden colocar en los tejados, que hacen que las condiciones térmicas básicas sean idénticas a cualquier otra habitación de la vivienda.

Y por otro lado, los desvanes en general no suelen ser grandes espacios, por lo que hay en el mercado aparatos de calor y de frío con capacidad para conseguir por sí solos la temperatura deseada en este tipo de dormitorios. No obstante, si se acomete una reforma para adecuar la buhardilla a este nuevo uso, se puede aprovechar para instalar suelo radiante, o incluso contando con la cercanía del tejado, ¿por qué no hacerse una chimenea?