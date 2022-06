Construir una casa de madera: Ventajas y Desventajas

La construcción en madera es tradicional en muchos lugares del continente europeo, por lo tanto hay una larguísima experiencia a la hora de acometer este tipo de trabajos. Desde luego, antaño se hacía todo mucho más manual. Sin embargo, en la actualidad la existencia de una maquinaria especializada hace que todo se pueda hacer mediante un proceso más mecanizado e industrial. Tanto es así, que la madera es uno de los materiales principales a la hora de concebir las casas prefabricadas.

No obstante, aunque hoy en día la madera se transforme en viviendas en empresas de carpintería de lo más modernos, eso no significa que el resultado final no tenga una apariencia rústica y una singularidad que le es intrínseca a este material constructivo. Esa evidentemente es una de sus grandes ventajas, pero en las siguientes líneas os vamos a comentar otras, así como también os daremos pistas sobre las desventajas de este tipo de obras realizadas en madera.