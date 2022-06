7 hábitos inteligentes para AHORRAR dinero todo el año

Desconecta todo tipo de aparatos electrónicos cuando no los estés utilizando, como cargadores, televisores, electrodomésticos… La función stand by genera un consumo residual, como un pequeño goteo, que al cabo del año se puede dejar notar en la factura. Vigila que las luces estén apagadas cuando no se necesitan. Y en cuanto a la calefacción no es necesario que une esté a tope para andar por casa en manga corta, una temperatura media entre 20º-21º es lo ideal, manteniendo la vestimenta adecuada.