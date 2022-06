¿Dónde me he sentado? Sillas originales

El diseño se ha vuelto loco y nosotros nos hemos vuelto locos por él. Original, irreverente y trasgresor, el diseño de muebles le ha dado una vuelta de tuerca a los conceptos tradicionales. Las reglas ya no existen, haz lo que puedas con lo que quieras. Y además, si puedes, se sostenible.

En homify hemos echado un vistazo a las sillas de nuestros expertos y nos hemos dado cuenta de que no todas son lo que parecen. ¿Sabemos realmente dónde nos estamos sentando? La respuesta, probablemente sea no, pero ¿qué importa si el diseño es divertido y le da un toque gamberro a nuestra casa? Descubrimos cinco sillas que no son lo que parecen, ¿te sientas con nosotros?