El dormitorio: donde se funden sueño y ensueño

No cabe duda de que la cama es la pieza clave del dormitorio. En ella empezamos y acabamos el día. O incluso acudimos a ella a mitad de nuestro traqueteo diario en búsqueda de una paz que no encontramos en ningún otro lugar. Aunque parece pasar desapercibida, la cama no sólo nos regala momentos de descanso, sino también de ocio e intimidad.



Con todo, la cama es un elemento personal: cada uno ha de dar con la suya. En ella buscamos un determinado estilo, diseño, unas medidas concretas.. El colchón atiende también a preferencias personales y, además, no siempre resulta fácil dar con el adecuado.

No debemos olvidar que el dormitorio crea una atmósfera para un espacio que, sin duda, es privilegiado.