De ahora en adelante tú serás el interiorista ¡diseña tu dormitorio!

El dormitorio es, sin duda, una de las estancias más personales de la casa. Se trata de la habitación de la vivienda reservada al descanso, constituyendo nuestro propio refugio, el lugar donde nos aislamos de todo el ajetreo diario para conseguir ese necesario relax que nos ayuda a recuperar energías y a enfrentarnos cada mañana a la actividad diaria. Podríamos decir que es uno de los espacios más íntimos de la casa (tal vez junto al cuarto de baño) y, por ello, es especialmente importante que esta estancia nos haga sentir cómodos, que sea un lugar donde realmente nos sintamos a gusto. Maximizar sus metros cuadrados es clave para conseguir un dormitorio agradable pero también lo es que se adapte a nuestros gustos, hábitos y costumbres. En definitiva, el dormitorio debe ser práctico pero tiene que ser estéticamente un lugar donde reine la armonía.

Si crees que tu dormitorio no representa estos valores y no cumple la función a la que está destinado correctamente, es importante tomar las medidas oportunas para re-diseñarlo y convertirlo en un espacio que realmente refleje tu personalidad. Por ello, si has detectado que tu dormitorio necesita un cambio más o menos profundo pero crees que renovarlo va a suponer un gran esfuerzo y no sabes por dónde empezar, te ofrecemos algunos consejos que te ayudarán a perder el miedo a convertirte en el diseñador del espacio de tus sueños y te animarán a ponerte manos a la obra inmediatamente.