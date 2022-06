¡Agárrate que vienen curvas!

¿Qué significa una línea curva? Algunas representan dinamismo, movimiento; otras, dramatismo, tensión, apasionamiento. Sin embargo, todas ellas significan belleza. Si echamos la vista atrás unos cuantos siglos, allá por el siglo XVII y principios del siglo XVIII, el barroco imperaba en casi todos los ámbitos artísticos y la curva comenzó a hacerse protagonista en la pintura y la arquitectura. Rubens, uno de los pintores más representativos de este periodo, reproducía la belleza femenina con exuberantes y sinuosas formas. Y no tenemos que irnos tan lejos, en los cuadros del pintor colombiano Botero no faltan tampoco curvas: Yo no pinto gordas. No he pintado una gorda en mi vida. Lo que he hecho es expresar el volumen como parte de la sensualidad , decía Fernando Botero en la presentación de la muestra Celebración que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes de Bilbao hace un par de años.

No necesitamos más pruebas que verifican esta afirmación: ¡las curvas son siempre atractivas! Por eso, hoy hemos reunido cinco diseños curvados para incorporar al diseño del hogar y ahora, ¡agarrémonos que llegan!