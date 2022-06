5 ideas para hacer que tu salón parezca más grande

No siempre depende de nosotros tener un gran ventanal en el salón, pero si lo tenemos, explotémoslo, dejemos que la luz entre a raudales a la habitación, porque así conseguiremos una mayor sensación de amplitud. El cristal, además es por lo general un material visualmente ligero. Una mesa de centro, o una mesa comedor, parecerá que ocupa menos espacio en la habitación si es de cristal que si es de madera. Otra idea, que aquí observamos en la fotografía, es la de colocar una estantería de vidrio como separador de ambientes. Al tratarse de un material transparente no bloquea la entrada de luz, y aunque separa el ambiente no lo desliga totalmente del resto.