¡Shhhh! Disfruta el sonido del silencio

Quién no ha caminado alguna vez sobre uno de esos suelos de madera que con cada pisada hacía crujir todo el entarimado. Quizás para las visitas tenga su encanto, para un ratito, pero no es lo mismo si has de convivir con ello todo el tiempo. Ese tipo de suelo puede llegar a ser muy molesto. Si no quieres cambiar todo el suelo, elimina sólo las tablillas que más chirrían, lo cual te llevará a hacer un exhaustivo casting sonoro.