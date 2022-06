Actualiza la iluminación de tu cocina – 7 buenos consejos

Muchas veces la luz cuando la colocamos en el techo (halógenos, lámparas colgantes, etc) pierde intensidad al chocar con los muebles y no llega a donde debería, es decir, a la zona de la encimera, de los fuegos, etc.

Por eso nos parece una opción buenísima la de colocar luz bajo los muebles, sea de la forma que sea. Si nos decantamos por esto, lograremos un gran efecto en nuestra cocina, que lucirá muchísimo más bonita y acogedora. Y no sólo eso, también mucho más cómoda y segura a la hora de manipular los alimentos, además de funcional.