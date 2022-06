Decorar tu vivienda según el Feng Shui

Para buscar el dormitorio perfecto según el Feng Shui, la cama debe ser el mueble protagonista del espacio. Cualquier mueble u objeto debe situarse en torno a ella, guardando las proporciones y distancias adecuadas. En cuanto a su orientación, existen varias opciones: una cama orientada a sur estimulará los sueños y la retención; sin embargo, una cama orientada a norte incrementará nuestra salud y energía; una cama orientada a este aumentará nuestro dinamismo; y una cama hacia el oeste será la solución perfecta para los que padecen de estrés.

Teniendo en cuenta la función principal de los dormitorios, no debemos incluir elementos que perturben nuestra paz como un ordenador, una televisión o un espejo a la vista: estos activan nuestra energía, restándonos paz y tranquilidad. Las plantas aportan un exceso de energía en nuestro dormitorio, por lo que este no es lugar idóneo para ellas. Volvemos hacer hincapié en el tema del ordén: armarios, estanterías, cajones. Todo ha de encontrarse en equilibrio.

Y desde luego, no podemos olvidarnos de: el cabecero, no dormir con los pies hacia la puerta, no apoyar la cama en la pared que comunique con un baño, ni bajo una ventana.