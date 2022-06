Ideas para el dormitorio

Incluso la habitación más pequeña puede ser acogedora y práctica si sabemos sacarle partido. A continuación os dejamos algunas ideas para habitaciones pequeñas:

1.-¡Ojo con la cama! Si tenemos una habitación pequeña no elijamos la cama más grande del catálogo, ya que nos quedaremos sin habitación. Una buena idea es aprovechar el espacio de la cama para colocar cosas debajo: una estructura para la cama puede ser una buena solución si tenemos techos altos, pero no hace falta complicarse tanto. Si debajo de la cama ponemos cajones, nos servirán de almacenamiento y no necesitaremos después armarios o cómodas tan grandes. Otra idea es utilizar el espacio superior de la cama para poner baldas o colocar repisas, como vemos en esta foto.

2.- Juega con las sensaciones: En general, las paredes blancas consiguen que una habitación se vea más grande y más espaciosa. Eso no significa que no podamos darle algún toque de color en los textiles: cojines, colchas, etc. Pero procuremos no cargar mucho visualmente la habitación, puesto que nos dará una sensación más agobiante si las paredes del pequeño dormitorio están llenas de cosas. Otra gran idea es colocar un espejo frente a la ventana: la sensación de amplitud está asegurada.

3.- Puertas correderas: no siempre podemos contar con un armario empotrado en el dormitorio, pero si tenemos la suerte de tenerlo, unas puertas correderas nos ayudarán a ahorrar todavía más espacio.