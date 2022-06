Renueva tu vestidor siguiendo estos consejos

El primer paso que hemos de dar en esta pequeña batalla contra nosotros mismos y nuestro desorden, es la de prescindir de todo aquello que únicamente sirve para ocupar espacio. ¡Qué agobio!

Desde homify queremos darte un truco que estamos seguros te va a venir muy pero que muy bien: coge tres cajas o tres bolsas grandes y utilízalas con distintos fines. La primera, para las cosas que vas a donar o a regalar porque aún están en buenas condiciones, pero tú ya no usas o no quieres. En la segunda, toda la ropa y/o complementos que están inservibles, es decir, que están para tirar. Y en la tercera caja todo aquello que no te pones actualmente pero que te gustaría conservar.

Creemos que es una idea estupenda, ¿y tú? Vamos a desgranarla un poquito más…