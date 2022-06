¡Las mejores soluciones para AHORRAR en casa!

Otro truco para poder ahorrar un poco en la factura de electricidad es desenchufar los electrodomésticos y todos los aparatos eleéctricos que no estés utilizando. Aunque el aparato no esté funcionando, simplemente por estar conectado existe un consumo residual que a la larga se deja notar en la factura de la luz. Olvídate de la posición de stand by y apaga el aparato. Un buen consejo es que enchufes los electrodomésticos en regletas que puedas encender y apagar para no tener que hacerlo uno por uno.