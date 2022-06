Accesorios de cocina: ¡locos por la madera!

Quizá no pensemos en las tablas de corte cuando amueblamos una cocina. Sin embargo, si no tenemos una siempre la echaremos en falta. Cortar pan o trocear verduras requieren de una superficie adicional, si no queremos estropear nuestro banco de cocina. La madera es el mejor material para estas tablas, donde necesitamos que los afilados cuchillos de madera no resbalen. Su funcionalidad será visible tras su primer uso: miles de pequeños cortes aparecerán sobre nuestra tabla y, sin embargo, esta no perderá su calidez, tacto natural y belleza.