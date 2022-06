Vacaciones originales: tres lugares donde pasar una noche de cuento

Situados, como no podría ser de otro modo, en medio de un viñedo, en estos barriles no solo disfrutaremos de una de las más originales habitaciones de hotel en que cualquiera puede hospedarse, sino que además tendremos acceso a estas increíbles vistas sobre el valle del Rhin. Durmiendo dentro de una barrica no podremos dejar de probar los famosos vinos de esta región.

Puedes leer más de este proyecto en este libro de ideas.