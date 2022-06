Una reforma integral ¡con mucho gusto!

En la calle Paris del Eixample Esquerra de Barcelona existía un apartamento con todas las dolencias propias de las viviendas con edad. Era anticuado y oscuro, no estaba bien distribuido y, por tanto, no conseguía satisfacer las necesidades de la familia que lo habitaba. Largos pasillos repletos de puertas conducían a las tres habitaciones y dos cuartos de baños que completaban, junto a la zona de día y la terraza, su programa. Esta última, sin embargo, no era convencional. Su gran dimensión y situación le concedía unas condiciones idóneas para convertirse en espléndido espacio exterior complementario. Tan solo era necesario algo: una reforma integral.

Conocemos este proyecto de Standal a través de la siguiente selección de fotografías.