Puertas de madera para exterior: 8 secretos

Son varias las razones que invitan a instalar una puerta de madera en el exterior de nuestra vivienda. Sin duda, hay una que se nos ocurre a todos en primer lugar: la belleza que pueden llegar a tener este tipo de elementos, que además de hermosos, sobre todo suponen una acogida cálida para todo aquel que venga a casa.

Pero además dependiendo del tipo de fachada de nuestra casa puede parecer obvio que solo tiene sentido una puerta de madera. Por ejemplo, para aquellas puertas que dan paso a una propiedad en la que hay que atravesar previamente un jardín.

No obstante, esa buena acogida para el que llega no está reñida con la intimidad de quién está dentro. De hecho, lo habitual en este tipo de puertas, a diferencia de otros materiales, es que sean bloques macizos, por lo que no queda expuesto a la vista de nadie lo que estás haciendo en casa.