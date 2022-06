Después de leer esto NO volverás a limpiar los cristales como antes

Volvemos a repetirlo cualquier recorte de una prenda de algodón que ya no uses vale para reciclarla y para limpiar los vidrios. Lo que no valen son las telas rígidas o ásperas, que sorprendentemente pueden rayar un cristal. Algo que también puede pasar si no limpiamos el polvo y frotamos la superficie con residuos.

Y también hemos dicho que el mejor truco es un limpieza regular. Un mes está bien, aunque para los cristales de los baños y en los que se condensa humedad evita aguantar tanto tiempo. Lo ideal es secarlos cada vez que se humedecen y limpiarlos más a menudo. Por ejemplo, para una mampara de baño, además de secarla tras la ducha, es recomendable limpiarla bien una vez a la semana.