Casas modernas – ¡8 magníficas ideas para decorar con yeso!

Antes hemos citado que al yeso se le puede dar la forma que uno desee, y no solo en lo referente a las dos dimensiones, sino que también se puede moldear su volumen. Obviamente cuando se hace así, el resultado es una placa más gruesa, y por lo tanto más pesada, que no es recomendable colocar en el techo si no se mejoran las medidas para su sujeción.

Por esta razón, los plafones de yeso a los que se les ha dado forma tridimensional suelen colocarse en las paredes, de forma vertical. Y pueden ser una única placa o varias que se ensamblan en la habitación que van a decorar. Sin duda, el detalle decorativo puede ser impactante, con la ventaja añadida, de que según como sea su método de instalación, quitar esa decoración cuando nos cansemos de ella no será excesivamente complicado.