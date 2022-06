6 maneras fáciles de darle forma a tu jardín

Si disfrutas observando los parques y jardines, pero siempre te has resignado a no contar con uno propio porque no dispones de espacio, no te preocupes, para ti también existe un jardín ideal, por pequeño que sea. Si cuentas con una pequeña superficie de tierra, balcón o terraza, no te resignes a cultivar únicamente geranios.

Para poder plantar algún que otro árbol, solamente tendremos que saber elegir una especie adecuada en función de la relación de proporciones, tan importantes a la hora de diseñar nuestros espacios verdes.

Algunas consideraciones muy importantes, además del tamaño del ejemplar, es asegurar el tiempo de tierra con el que contamos y si esta será lo suficientemente profunda para que nuestro pequeño árbol eche raíces.