¡Ojo al techo! No pierdas detalle de estos preciosos diseños

Un diseño redondo en un hogar empieza por el suelo y termina en el techo, o viceversa, pero lo que está claro es que no hay que descuidar ni el más mínimo detalle. Seguro que ya habrás notado en más de una ocasión que en el aspecto decorativo los techos suelen quedar relegados a un segundo plano. No suele cuidarse su imagen, son planos de color y ornamentación y no es raro encontrar manchas o zonas deterioradas que no reciben ni la más mínima atención.

Aunque si es cierto que si resultan fundamentales en la arquitectura exterior de nuestra casa, ya que forman parte de la estructura, una vez dentro pierden protagonismo e importancia y en lugar de convertirlos en focos de atención, los pasamos por alto. Existen muchas opciones para subsanar esta falta y hacer de nuestros techos un elemento de construcción tan decorativo como cualquier otro. Diseños abovedados, techos a dos aguas, con vigas de madera, decorados con frescos,… todo depende de la imaginación que el echemos.

Eso sí, te aseguramos que si no habías reparado hasta el momento en los techos de tu vivienda, después de leer este libro de ideas no podrás vivir sin uno de estos diseños cerca.